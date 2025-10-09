El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, se presenta en Ponte Caldelas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la mañana, se alcanzarán los 22 grados en la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 50% en las horas de mayor calor. Esta combinación de temperaturas agradables y niveles de humedad moderados hará que el día sea cómodo, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es importante tener en cuenta esta variable, ya que podría afectar actividades al aire libre, especialmente para quienes realicen deportes o actividades en la naturaleza.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Ponte Caldelas disfruten de un día soleado y seco. La salida del sol se producirá a las 08:39 y se espera que se ponga a las 20:01, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural.

En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.