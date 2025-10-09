El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando los 24 grados en las horas centrales de la tarde, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 45% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas más activas del día, especialmente durante la tarde. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más cálidas, proporcionando un agradable soplo que hará que la sensación térmica sea más llevadera.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:40, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 20:02, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en Poio para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.