El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados durante la madrugada. A medida que avance la mañana, se alcanzarán los 22 grados hacia el mediodía, y se espera un pico de 24 grados en la tarde, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% en la mañana y disminuyendo a un 46% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte y del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 24 km/h en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más ligero, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

El orto se producirá a las 08:39 y el ocaso será a las 20:01, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.