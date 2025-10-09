El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas de 16 grados, pero irán aumentando gradualmente a medida que avance el día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% en la mañana y descendiendo a un 45% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será algo húmedo al inicio, la sensación térmica mejorará a medida que el sol calienta el aire. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la sensación térmica sea bastante placentera, ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas. Sin embargo, estas condiciones no deberían representar un inconveniente significativo para disfrutar del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo. Este clima favorable también podría atraer a más visitantes a la zona, lo que beneficiará a los negocios locales.

En resumen, Oia disfrutará de un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza natural de la región, realizar actividades al aire libre y aprovechar al máximo lo que el día tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.