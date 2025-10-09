El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean moderadas y agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , y se espera que a lo largo de la mañana se mantenga en torno a los 15-16 grados, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 84% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que avance el día, alcanzando un 49% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h. Esta brisa del noreste no solo ayudará a refrescar el ambiente, sino que también será un factor agradable para quienes decidan salir a disfrutar del día.

No se esperan precipitaciones en O Rosal, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 08:40, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 20:03, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hace de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de O Rosal y sus alrededores.

En resumen, el tiempo de hoy en O Rosal se presenta como una oportunidad ideal para salir y disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.