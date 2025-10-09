El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, en O Porriño, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 44% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, a medida que avance la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más suave, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, cuando se registren ráfagas de hasta 21 km/h. Este viento ligero será un alivio ante las temperaturas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura.

No se esperan precipitaciones en O Porriño durante el día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de O Porriño disfruten de un hermoso atardecer, que se producirá alrededor de las 20:02 horas. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche, lo que sugiere que será una noche fresca, perfecta para abrigarse y disfrutar de la tranquilidad del entorno.

En resumen, el tiempo de hoy en O Porriño se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.