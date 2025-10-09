El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para los residentes y visitantes. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille con fuerza y que las temperaturas se mantengan en un rango cómodo.

A primera hora de la mañana, la temperatura será de 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados entre la 1 y las 8 de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados a media tarde. Este clima templado es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por los alrededores de la localidad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 49% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y agradable, sin la incomodidad de la humedad excesiva que a veces puede afectar la sensación térmica.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte a una velocidad que oscilará entre los 18 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ser refrescante y es recomendable tenerlo en cuenta si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:41 y el ocaso será a las 20:03, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las horas diurnas. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hacen de este día una oportunidad ideal para explorar O Grove, disfrutar de su gastronomía y participar en actividades recreativas. Sin duda, un día para recordar en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.