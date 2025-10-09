El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en la madrugada y las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando los 24 grados en la tarde, lo que brindará un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles relativamente altos, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 42% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 12 km/h, y se mantendrán en torno a los 8-11 km/h durante el resto del día. Este viento ligero será un alivio ante las temperaturas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Mos disfruten de un día sin preocupaciones climáticas. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento ligero que hará que la jornada sea placentera. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.