El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Moraña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 46% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será fresco al inicio, se sentirá más seco conforme avance el día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 18 km/h. Durante las horas más activas, especialmente entre las 10:00 y las 14:00, se registrarán rachas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h, lo que podría ser notable en espacios abiertos. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:02, marcando el final de un día que, sin duda, será agradable y propicio para disfrutar de la belleza del entorno natural de Moraña.

En resumen, el tiempo de hoy en Moraña se caracteriza por cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el esplendor del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.