El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Mondariz se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere que será un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas de la mañana, antes de ir en aumento. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance los 26 grados hacia las 16:00 horas, proporcionando un tiempo ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 80% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 38% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más calurosas. A medida que la tarde avance, la humedad se estabilizará, proporcionando un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en torno a las 12:00 horas, con velocidades de hasta 26 km/h, lo que podría ofrecer un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día completamente despejado y soleado. La puesta de sol se producirá a las 20:02, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un momento perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.