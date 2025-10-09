El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas descenderán, situándose alrededor de los 16 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo a un 45% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que hará que el tiempo sea más placentero para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando a 36 km/h en las horas más cálidas. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable durante las horas de mayor calor, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios naturales que ofrece Moaña.

El orto se producirá a las 08:40, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 20:02, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el día de hoy en Moaña se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.