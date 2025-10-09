El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Durante la noche, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, las condiciones se mantendrán mayormente despejadas. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 48% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades que requieran estabilidad, como ciclismo o deportes al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá las actividades al aire libre y los desplazamientos.

El orto se producirá a las 08:40, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso ocurrirá a las 20:02, ofreciendo una larga jornada de luz diurna. Este es un buen momento para disfrutar de paseos al atardecer, ya que el tiempo será propicio para ello.

En resumen, el día en Meis se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día ideal para actividades familiares, paseos o simplemente relajarse en un entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.