El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una visibilidad limitada debido a la densa capa de nubes que dominará el paisaje. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, con un leve aumento en la tarde, alcanzando hasta 21 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 50% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias durante el día, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación. Esto permitirá que los residentes de Lalín realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la alta humedad podría generar niebla en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 18 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría experimentar ligeros cambios, pero en general, se mantendrá cubierto. La puesta de sol está programada para las 20:00, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llevando a la noche a temperaturas cercanas a los 12 grados .

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas agradables durante la tarde y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Los residentes deben estar preparados para un día sin lluvias, pero con alta humedad y viento constante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.