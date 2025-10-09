El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, A Illa de Arousa disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una temperatura que oscilará entre los 15 y 21 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados durante las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 20 grados hacia las 19:00 horas. La noche caerá con temperaturas que se situarán en torno a los 17 grados, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 66% al final del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea confortable, sin que se perciba un ambiente excesivamente húmedo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas centrales del día, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Este viento será un aliado para aquellos que disfrutan de actividades como la navegación o el ciclismo, ya que aportará una brisa refrescante.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitaciones es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al exterior.

Con el orto solar a las 08:41 y el ocaso a las 20:03, los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa podrán aprovechar al máximo las horas de luz, disfrutando de un día espléndido en esta hermosa isla gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.