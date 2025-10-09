El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 16 grados , manteniéndose en este rango durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente a 15 grados a las 03:00 y 04:00 horas, pero comenzará a recuperarse a partir de las 05:00 horas, alcanzando los 16 grados a las 10:00 horas. Este aumento gradual de la temperatura se verá acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 78% y el 79% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en la mañana.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde el inicio del día, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 17 km/h. A lo largo de la mañana, se prevé que la velocidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h a las 09:00 horas. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, a pesar de que las temperaturas vayan en aumento.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 24 grados a las 17:00 horas. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 45% a partir de las 16:00 horas, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 20:00 horas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%. Esto significa que los habitantes de A Guarda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 20:03 horas, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.