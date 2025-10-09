El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que será ideal para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 16 grados durante la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en 15 grados hasta las 09:00 horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 26 grados a las 17:00 horas. Por la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 18 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 77% a las 00:00 horas y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 46% a las 17:00 horas. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad que variará entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h a las 20:00 horas. Este viento del norte aportará una brisa refrescante, ideal para mitigar el calor de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 08:40 horas y el ocaso a las 20:03 horas, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, Gondomar disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que aportará frescura, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.