El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas más frescas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, las condiciones nubosas persistirán, con intervalos de nubes muy densas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 22 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y al viento que soplará desde el noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se anticipan lluvias para hoy. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, aunque las condiciones nubladas podrían desincentivar a algunos. A lo largo de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando a los 16 grados hacia el final del día.

El viento, que será un factor notable, soplará de manera constante desde el noreste, con velocidades que variarán entre 9 y 21 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde y la noche. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 20:01, las temperaturas continuarán bajando, y se espera que la noche sea fresca, con mínimas que rondarán los 11 grados.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día, pero con un notable descenso hacia la noche. La combinación de alta humedad y viento del noreste hará que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los residentes se vistan en capas y estén preparados para un tiempo fresco al caer la tarde.

