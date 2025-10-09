El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cuntis, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:40. A medida que avance la jornada, las condiciones se mantendrán similares, con predominancia de cielos despejados hasta el ocaso, que ocurrirá a las 20:02.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 22 grados en la tarde y un máximo de 23 grados hacia las horas centrales del día. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 15 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% en la madrugada y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 46% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la baja humedad en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 18 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas más activas, especialmente durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Cuntis podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado promete un día ideal para paseos, deportes y otras actividades al exterior.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy se presenta favorable, con un ambiente cálido y soleado, ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.