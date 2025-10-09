El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 22 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a lo largo del día, alcanzando un 50% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco al inicio, se tornará más confortable conforme avance el día, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrará una brisa constante del noreste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 27 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 52 km/h en las horas más activas, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. Es recomendable que quienes planeen actividades al exterior tomen precauciones ante esta intensidad del viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad al aire libre. La ausencia de nubes significativas también permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo que la sensación térmica sea más agradable.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:02, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades cálidas, ideal para disfrutar en compañía.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento que, aunque fresco, no será un impedimento para disfrutar del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.