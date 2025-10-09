El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Cangas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados. Este clima templado será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será muy placentera.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo a un 49% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la atmósfera será algo húmeda en las primeras horas, la disminución de la humedad a lo largo del día contribuirá a una sensación de frescura y confort. Los vientos, que soplarán predominantemente del norte y noreste, alcanzarán velocidades que variarán entre 12 y 39 km/h, siendo más intensos en las horas de la tarde. Este viento fresco ayudará a mitigar el calor, haciendo que la temperatura se sienta más agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Cangas pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias también es un alivio para aquellos que disfrutan de paseos por la naturaleza o actividades deportivas al aire libre.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 20:03, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá disfrutar en un cielo despejado. La combinación de temperaturas agradables, cielos limpios y vientos suaves hará de este día una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de lo que Cangas tiene para ofrecer.

En resumen, el tiempo de hoy en Cangas será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para salir, explorar y aprovechar al máximo el entorno natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.