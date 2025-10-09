El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al exterior. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 17 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas agradables y baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día, hace que sea un momento perfecto para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. Sin embargo, estas condiciones no deberían representar un inconveniente significativo, ya que el viento fresco puede ser un alivio en un día soleado.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 20:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 20:02. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán hasta los 17 grados, lo que sugiere que será un buen momento para abrigarse si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer, ya que las condiciones son perfectas para disfrutar de un día pleno en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.