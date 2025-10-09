El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

Hoy, 9 de octubre de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados. Este clima templado será perfecto para paseos, excursiones o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo a un 44% hacia la tarde. Esto significa que, aunque la mañana puede sentirse un poco más fresca y húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y agradable. Los habitantes y visitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un tiempo confortable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 22 km/h. Aunque el viento será notable, no se espera que cause inconvenientes, ya que su intensidad será moderada y contribuirá a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría ser un aliciente para quienes disfrutan de deportes al aire libre como el ciclismo o el senderismo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el tiempo inestable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

En resumen, Caldas de Reis se prepara para un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia al aire libre sea aún más placentera. Es un momento ideal para salir, explorar y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer, ya sea en familia, con amigos o en solitario.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.