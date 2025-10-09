El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean moderadas y agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas posteriores, pero recuperándose a 17 grados hacia las 11:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 76% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 70% hacia el final de la jornada. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 24 grados a las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos por la playa o deportes acuáticos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Bueu pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

El orto se producirá a las 08:40 horas, brindando una hermosa luz matutina que invitará a salir y disfrutar del entorno. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 20:03 horas, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar al máximo el entorno natural y disfrutar de la belleza de la costa gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.