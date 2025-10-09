El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante la primera parte de la jornada y completamente despejado a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Desde la madrugada hasta la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados, con una ligera disminución a 15 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 22 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 23 grados en la tarde. Esta tendencia sugiere un día cálido, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% en la madrugada y disminuyendo a un 44% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable durante las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un toque refrescante. Es un día propicio para actividades al aire libre, paseos familiares o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.