El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 9 de octubre de 2025, en Baiona, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 46% hacia el final del día. Esto indica que, aunque el ambiente será fresco, no se espera que la sensación de humedad sea incómoda, lo que contribuirá a un día agradable.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será ligero, alcanzando velocidades de 4 a 7 km/h, pero a medida que avance la jornada, se intensificará, especialmente en la tarde, con ráfagas que podrían llegar hasta los 30 km/h. Esta brisa fresca será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.
No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Los residentes y visitantes de Baiona podrán disfrutar de un día perfecto para pasear por la playa, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques locales.
El amanecer se producirá a las 08:40 y el ocaso será a las 20:03, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar durante el día. Con un tiempo tan favorable, es un momento ideal para disfrutar de la belleza natural de Baiona y sus alrededores. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, soleado y sin lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.
