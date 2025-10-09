El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, lo que es perfecto para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes de disfrutar del aire libre.

El orto se producirá a las 08:39 y el ocaso será a las 20:01, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia sugiere que hoy será un día ideal para disfrutar de la belleza natural de As Neves y participar en diversas actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.