El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

Hoy, 8 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo del día, se espera un cielo que alternará entre poco nuboso y momentos de nubosidad más densa, especialmente en las primeras horas de la mañana y hacia la tarde. Durante la noche, el cielo se mantendrá cubierto, pero sin previsión de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Por la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 16 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 22 grados en la tarde. A medida que avance la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 17 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que rondarán entre el 60% y el 94% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa marina ayudará a mitigar esta sensación, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 24 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por la naturaleza. La visibilidad será buena, aunque se pueden presentar momentos de bruma en las primeras horas de la mañana.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se perfila como uno de esos días otoñales agradables, donde la combinación de temperaturas suaves, cielos parcialmente nublados y la brisa del mar invitan a disfrutar del entorno natural. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender más significativamente en las próximas semanas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.