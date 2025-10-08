El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera que las temperaturas se mantengan alrededor de los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% a las 2 de la mañana y manteniéndose en niveles cercanos al 100% hasta las 4 de la mañana, lo que podría contribuir a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 11 grados a las 4 y 5 de la mañana. La niebla dará paso a un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados a lo largo de la mañana, con un leve aumento a 16 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 90% a las 11 de la mañana.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de 4 a 6 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h hacia el mediodía. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 14 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a 23 grados a las 3 de la tarde, antes de descender nuevamente a 20 grados hacia las 6 de la tarde. El cielo permanecerá cubierto, y aunque no se prevén precipitaciones significativas, existe una probabilidad del 10% de lluvia entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que podría generar algunas lloviznas ligeras.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados a las 9 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, y el cielo seguirá cubierto. Las condiciones de viento se mantendrán estables, con ráfagas que podrían llegar a 26 km/h en las horas nocturnas.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad, lo que podría generar condiciones de niebla en las primeras horas. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un tiempo fresco y posiblemente húmedo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.