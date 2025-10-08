El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy en Vigo, 8 de octubre de 2025, se presenta con un cielo mayormente cubierto, alternando entre condiciones de muy nuboso y poco nuboso a lo largo de las primeras horas. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avanza la mañana, se espera que las nubes se disipen ligeramente, permitiendo momentos de sol, especialmente entre las 8 y las 11 de la mañana, cuando el cielo estará poco nuboso.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 16 y 24 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 16 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 24 grados en la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con la humedad relativa que se mantendrá en torno al 60-70%, puede generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los viguenses pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el cielo, ya que las condiciones pueden variar.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 16 km/h en la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 18 grados hacia la medianoche. La puesta de sol está prevista para las 20:04, lo que permitirá disfrutar de un atardecer tranquilo y despejado.

En resumen, el día en Vigo se presenta como una jornada mayormente seca y templada, con temperaturas agradables y un cielo que alternará entre nubes y claros. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable y la ausencia de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.