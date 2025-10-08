El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

Hoy, 8 de octubre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con periodos de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad puede verse reducida debido a la bruma, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan mayormente cubiertas, con temperaturas que se estabilizarán en torno a los 14 grados. La bruma persistirá hasta el mediodía, pero se espera que la visibilidad mejore ligeramente a medida que el sol comience a elevarse en el horizonte. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 24 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que bajará al 55% hacia las 4 de la tarde. Sin embargo, la nubosidad seguirá presente, con un cielo cubierto que podría dificultar la visibilidad del sol.

El viento será un factor notable a lo largo del día, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h desde el noreste. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas de la tarde. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 18 km/h, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean un poco más frescas de lo esperado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a una noche tranquila y fresca.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día fresco, especialmente con el viento que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.