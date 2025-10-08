El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura constante de 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 82% a las 00:00 horas y subiendo hasta el 89% a las 08:00 horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que el cielo comience a despejarse. A partir de las 09:00 horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, con un ligero aumento a 17 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco y agradable. A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 22 grados a las 15:00 horas, con cielos mayormente despejados y una humedad que descenderá hasta el 62%.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las rachas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 34 km/h a las 16:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las áreas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto permitirá que los residentes de Tomiño disfruten de un día sin interrupciones por mal tiempo, ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 19:00 horas. La humedad aumentará ligeramente hacia la noche, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 20:04 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, se transformará en una jornada agradable y soleada.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será mayormente despejado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.