El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados , manteniéndose estables durante la madrugada y la mañana.

A medida que avance el día, se espera que el cielo comience a despejarse, especialmente a partir de las 09:00 horas, cuando las condiciones meteorológicas mejorarán notablemente. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor estimado de 24 grados , lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa, que ha sido alta durante la noche, comenzará a disminuir, alcanzando niveles más cómodos a lo largo del día.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de las 24 horas. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado en la tarde, ideal para actividades al aire libre y encuentros familiares.

El ocaso se producirá a las 20:04 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos cubiertos, se transformará en una tarde soleada y cálida. Los residentes de Soutomaior pueden esperar un tiempo favorable para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.