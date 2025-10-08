El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera presencia de nubes altas al inicio, pero rápidamente se espera que la cobertura se mantenga constante. A lo largo de la jornada, la visibilidad podría verse reducida en algunos momentos debido a la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un ambiente fresco, comenzando con 14 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 12 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Sin embargo, hacia la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose alrededor de los 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% y alcanzando el 100% en las horas más frías de la mañana. Esto contribuirá a la sensación de frescor y podría intensificar la percepción de la niebla y la bruma en el ambiente. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60-70% durante la tarde.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Silleda podrán disfrutar de un día seco, aunque la presencia de niebla podría hacer que las condiciones sean un poco más incómodas en las primeras horas.

El viento será moderado, con ráfagas que oscilarán entre 2 y 26 km/h, predominando del norte y noreste. Las velocidades del viento aumentarán a medida que avance el día, alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y alta humedad, sin riesgo de lluvias. La niebla y la bruma serán características destacadas de la mañana, mientras que el viento moderado aportará un toque de frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.