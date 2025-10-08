El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 23 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, subiendo gradualmente hasta alcanzar los 23 grados en su punto máximo, alrededor de las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 89% y descenderá hasta un 62% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca, la tarde se sentirá más cálida y cómoda, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, la velocidad del viento será de aproximadamente 6 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en la tarde. Esta brisa puede ser refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa, deportes acuáticos o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes y visitantes de Sanxenxo disfruten de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:04 horas. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave hará de este día una experiencia placentera para todos.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.