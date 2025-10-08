El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una visibilidad limitada que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la falta de sol.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17 horas, donde se prevé un ligero aumento hasta los 26 grados. Sin embargo, este aumento de temperatura no se verá acompañado de un cambio significativo en las condiciones del cielo, que permanecerá cubierto. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que sugiere que el tiempo será seco, aunque la atmósfera húmeda podría generar algunas brumas o neblinas en las primeras horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 33 km/h hacia la tarde. Esta variabilidad en la velocidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables y un ambiente seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de la alta humedad y el viento que podría hacer que la sensación térmica varíe. A medida que el día avance, los residentes y visitantes podrán disfrutar de un tiempo templado, aunque con la previsión de que el cielo no se despejará.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.