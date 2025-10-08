El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados , lo que sugiere un inicio de día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la humedad.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 24 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de la tarde. Sin embargo, la humedad relativa será notable, alcanzando niveles del 54% al 92% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación a lo largo del día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que el día será seco y propicio para disfrutar de la naturaleza.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople principalmente del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 13 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:04, marcando el cierre de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y sin lluvias en Salceda de Caselas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.