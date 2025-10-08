El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes aumenten, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán agradables a lo largo del día, comenzando en torno a los 16 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este rango de temperaturas es ideal para disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, situándose en torno a los 17 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles relativamente altos, comenzando en un 84% por la mañana y bajando a un 59% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas, así que es recomendable mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 1 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

La salida del sol está programada para las 08:40, mientras que el ocaso se producirá a las 20:04, lo que proporciona una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de las actividades. En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.