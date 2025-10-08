El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe muy nuboso hasta alrededor de las 6 de la mañana, momento en el que comenzará a despejarse. A partir de las 9 de la mañana, el sol hará su aparición, y las condiciones meteorológicas mejorarán notablemente. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en 26 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con una humedad que rondará el 60%, hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento soplará desde el norte, con rachas que pueden llegar hasta los 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 8 de la tarde. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:04. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las actividades.

En resumen, el día de hoy en Redondela se caracterizará por un inicio nublado que dará paso a una tarde soleada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar las horas de sol y estar atentos a las rachas de viento, especialmente en áreas abiertas. La jornada promete ser agradable, con temperaturas que permitirán disfrutar del tiempo otoñal en su mejor expresión.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.