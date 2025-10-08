El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 91% al inicio del día, pero irá disminuyendo a medida que la temperatura aumente, estabilizándose en torno al 55% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse algo húmeda, la tarde será más confortable y seca, ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 1 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, aunque no se anticipan condiciones adversas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para los eventos programados y para aquellos que deseen disfrutar de la naturaleza en la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se producirá a las 20:03. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la noche sea ideal para actividades al aire libre, como cenas en terrazas o paseos por el centro de la ciudad.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer, ya sea en actividades culturales, deportivas o simplemente disfrutando de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.