El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

Hoy, 8 de octubre de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a disfrutar de la jornada con precaución. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 91% en la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero permaneciendo en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá que los residentes de Pontecesures realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la bruma podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer, cuando la visibilidad podría verse reducida.

El viento será otro aspecto a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades de hasta 1 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Para la tarde, se prevé que el viento sople desde el norte, alcanzando velocidades de hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Este aumento en la velocidad del viento podría ser más notable en áreas abiertas y expuestas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 15:00 horas, y posteriormente bajando a 22 grados hacia las 18:00 horas. La puesta de sol está programada para las 20:04, momento en el que el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán presentes.

En resumen, Pontecesures experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda estar preparado para el viento que se intensificará a medida que avance la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.