El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 13 grados en las horas centrales del día. La nubosidad persistirá, aunque se espera que en algunos momentos se presenten claros, especialmente hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que sugiere que no se anticipan lluvias para hoy.

El viento será un factor a tener en cuenta, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Se espera que el viento sople principalmente desde el noreste, alcanzando ráfagas de hasta 16 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día, cuando la temperatura podría llegar a los 26 grados .

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, con valores que rondarán los 26 grados, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. La humedad relativa también experimentará un ligero descenso, situándose en torno al 50% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas caigan a niveles más frescos, alrededor de 17 grados . La visibilidad será buena, aunque la bruma podría aparecer en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

El orto se producirá a las 08:38 y el ocaso a las 20:03, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la nubosidad y el viento. En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de un paseo o actividades en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.