El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados , manteniéndose estables durante la madrugada y la mañana.

A medida que avance el día, se espera que el cielo comience a despejarse, especialmente a partir de las 06:00 horas, donde se prevé un cambio hacia condiciones más despejadas. A lo largo de la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 05:00 horas y manteniéndose en ese rango hasta las 08:00 horas. Sin embargo, a partir de las 09:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 13 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta los 24 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, bajando al 87% a las 09:00 horas y continuando su descenso hasta llegar al 59% hacia las 17:00 horas. Esto permitirá que la sensación térmica sea más agradable a medida que se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h durante la mañana. A partir de las 16:00 horas, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h. La dirección del viento será predominantemente del norte y noreste, lo que podría contribuir a un enfriamiento adicional en las horas más frescas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado, especialmente en la tarde. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. En resumen, el tiempo de hoy en Ponte Caldelas se caracterizará por un inicio cubierto, seguido de un despeje gradual y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de un día otoñal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.