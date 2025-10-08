El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando los 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 91% al amanecer, pero irá disminuyendo a medida que el día progrese, estabilizándose en torno al 55% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, las condiciones se tornarán más confortables a medida que el sol se eleve en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte con velocidades que oscilarán entre 1 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, la brisa será moderada y no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados, brindando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para finalizar el día.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.