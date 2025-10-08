El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del fresco inicio del día. Sin embargo, la nubosidad persistirá, con momentos de bruma y niebla que podrían limitar la visibilidad, especialmente en las primeras horas. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que permitirá que los residentes de Pazos de Borbén disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y estable.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

El ocaso se producirá a las 20:03, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar del aire libre. La combinación de temperaturas moderadas, ausencia de lluvia y un viento que refresca el ambiente hará que, a pesar de la falta de sol, los habitantes de Pazos de Borbén puedan aprovechar el día de manera satisfactoria. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde, y estar atentos a las condiciones del viento que podrían cambiar a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.