El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe muy nuboso hasta aproximadamente las 10 de la mañana, cuando las nubes comenzarán a despejarse. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 16 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente. A partir de las 11 de la mañana, el cielo se tornará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando temperaturas de hasta 19 grados en la tarde.

El viento será un factor notable durante el día, con ráfagas que alcanzarán hasta 43 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre las 5 y las 7 de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que puede generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento pueden ser intensas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre o explorar la belleza natural de Oia. La visibilidad será buena, y el tiempo despejado permitirá disfrutar de vistas panorámicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que ofrecerá una hermosa vista del cielo estrellado. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente despejado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con un viento notable que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.