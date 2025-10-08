El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con un estado del cielo que se mantendrá muy nuboso durante las primeras horas de la mañana. A partir de las 4:00 AM, la nubosidad comenzará a disminuir ligeramente, pero se espera que continúe con intervalos de nubes a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 6:00 PM, cuando se prevé que la temperatura llegue a 24 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 64% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en O Rosal durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones. Esto es especialmente favorable para actividades al aire libre y eventos programados.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 4 y 28 km/h, predominando del noreste y del norte. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio de las temperaturas más cálidas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

A medida que el sol se ponga a las 8:05 PM, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que la noche sea más fresca, con mínimas que rondarán los 15 grados. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para disfrutar de paseos o reuniones al aire libre.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y propicio para diversas actividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.