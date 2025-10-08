El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que indica un ambiente de "Cubierto" hasta las 5 de la mañana. A partir de las 6, la nubosidad comenzará a disminuir ligeramente, pasando a un estado "Muy nuboso" hasta las 7 de la mañana, y luego a "Poco nuboso" entre las 8 y las 9. Sin embargo, a medida que avance el día, el cielo se despejará, alcanzando condiciones de "Despejado" desde las 9 de la mañana hasta el final de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se espera un inicio fresco, con valores que rondan los 15 grados en las primeras horas. A medida que el día progresa, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 25 grados a las 5 de la tarde. Este ascenso térmico se mantendrá hasta las 6 de la tarde, donde se prevé que la temperatura comience a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 20 grados hacia las 9 de la noche.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 92% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 54% hacia las 5 de la tarde. Esta reducción en la humedad se verá acompañada por un aumento en la temperatura, lo que generará un ambiente más agradable en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los habitantes de O Porriño disfruten de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas de la tarde, predominando del norte y noroeste. Las velocidades del viento oscilarán entre 2 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente despejado después de una mañana nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.