El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, O Grove se presentará con un tiempo mayormente estable, aunque con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera un cielo muy nuboso y cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un termómetro que podría llegar a los 21 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad y el viento que soplará desde el norte, con rachas que podrían alcanzar hasta los 37 km/h en su máxima intensidad.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco a lo largo de las 24 horas. La visibilidad será adecuada, aunque la presencia de nubes podría limitar un poco la claridad del cielo.

En cuanto al viento, se espera que sople con fuerza moderada a fuerte, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las rachas más intensas se registrarán entre las 14:00 y las 18:00 horas, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe, a pesar de las temperaturas relativamente cálidas. Los vientos del norte y noreste serán predominantes, lo que podría influir en la sensación térmica, haciendo que se perciba más fresco de lo que realmente es.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia las 23:00 horas. La humedad relativa también disminuirá, lo que contribuirá a una noche más fresca y agradable. En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente seco, con temperaturas agradables y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo esperado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.