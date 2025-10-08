El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando un 81% a las 00:00 horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá en su mayoría poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 16 grados hasta el mediodía, con una ligera disminución a 15 grados en las horas de la tarde. La humedad también experimentará una ligera caída, situándose en un 78% a las 05:00 horas y descendiendo hasta un 72% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h durante la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde, con dirección predominante del norte. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más activas del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo de la jornada. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Nigrán disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos y actividades recreativas, especialmente en la tarde, cuando el cielo se despejará aún más y las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 20 grados.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, pero las temperaturas se mantendrán agradables, descendiendo lentamente hacia los 17 grados. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 75% hacia las 23:00 horas. En resumen, el día se presenta como una jornada mayormente tranquila y sin precipitaciones, con un tiempo fresco y ventoso que permitirá disfrutar de un agradable día de otoño en Nigrán.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.