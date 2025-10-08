El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas de la mañana, con cielos cubiertos que se mantendrán hasta aproximadamente las 4 de la madrugada. A partir de ese momento, se espera una transición hacia un estado más despejado, que se prolongará durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 22 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 91% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 58% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero mejorará a medida que avance el día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no hay riesgo de chubascos o tormentas.

El viento será un factor notable, especialmente en las horas de la tarde. Se espera que sople desde el norte, con velocidades que alcanzarán hasta 36 km/h en su punto máximo. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, por lo que se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:04. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que la noche sea ideal para paseos o actividades al aire libre.

En resumen, Mos disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. El viento del norte aportará frescura, especialmente en las horas de la tarde, y la baja probabilidad de precipitaciones permitirá que los residentes y visitantes aprovechen al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.